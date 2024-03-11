Из российского региона попытались вывезти лес на 77 миллионов рублей

В Приморье возбудили дело о контрабанде леса на 77 миллионов рублей

В Приморском крае правоохранители предотвратили контрабанду леса на 77 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, объем контрабанды составил 100 тысяч кубических метров. Возбуждено дело по статье о незаконном перемещении через границу России стратегически важных ресурсов.

Отмечается, что в Приморье с 2021 года ущерб от незаконных рубок сократился в шесть раз.

Ранее стало известно, что из России в ОАЭ попытались нелегально вывезти краснокнижных кречетов на 11 миллионов рублей. В арабских странах кречеты популярны, так как их используют для охоты.

