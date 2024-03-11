Лжесоцработницы из Подмосковья украли у 85-летней пенсионерки 850 тысяч рублей

В Подмосковье задержали лжесоцработниц за кражу 850 тысяч рублей у пенсионерки

В Подмосковье полиция задержала 22-летнюю и 31-летнюю лжесоцработниц за кражу денег у пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, женщины пришли к 84-летней потерпевшей и представились социальными работниками. Она их впустила. Тогда одна из фигуранток отвлекала пенсионерку, а другая похитила у нее 850 тысяч рублей. Затем соучастницы ушли.

Возбуждено дело по 158 («Кража») УК РФ. Сейчас россиянки находятся в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Иркутской области телефонные мошенники обманули пенсионерку на 1,7 миллиона рублей и попытались отобрать ее квартиру.