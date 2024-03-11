Медведчук рассказал о параллелях между властью Зеленского и Третьим рейхом

Медведчук: политика вечной войны роднит власть Зеленского с Третьим рейхом

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал о параллелях между властью на Украине и Третьим рейхом. О схожих чертах политики Владимира Зеленского и Адольфа Гитлера он написал в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».

«Важно (...) понять, почему хваленая западная демократия и цивилизованный мир не замечают, не хотят замечать, более того, запрещают замечать явления и процессы, связанные с преступной политикой Зеленского», — отметил Медведчук.

По его словам, как и в гитлеровской Германии, на Украине есть превосходство одной нации над другой, закрепленное на законодательном уровне. Одним из проявлений этого Медведчук назвал запрет на использование русского языка на Украине. Также с Третьим рейхом власть Зеленского, по мнению председателя совета движения «Другая Украина», роднят ненависть к другим народам, в частности, к русским людям, и «политика вечной войны».

Ранее Медведчук заявил, что на Украине может произойти новый Майдан. Необходимыми условиями для этого, по его словам, являются финансирование от стран Запада и участие военнослужащих.