Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:59, 11 марта 2024Бывший СССР

Медведчук рассказал о параллелях между властью Зеленского и Третьим рейхом

Медведчук: политика вечной войны роднит власть Зеленского с Третьим рейхом
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал о параллелях между властью на Украине и Третьим рейхом. О схожих чертах политики Владимира Зеленского и Адольфа Гитлера он написал в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».

«Важно (...) понять, почему хваленая западная демократия и цивилизованный мир не замечают, не хотят замечать, более того, запрещают замечать явления и процессы, связанные с преступной политикой Зеленского», — отметил Медведчук.

По его словам, как и в гитлеровской Германии, на Украине есть превосходство одной нации над другой, закрепленное на законодательном уровне. Одним из проявлений этого Медведчук назвал запрет на использование русского языка на Украине. Также с Третьим рейхом власть Зеленского, по мнению председателя совета движения «Другая Украина», роднят ненависть к другим народам, в частности, к русским людям, и «политика вечной войны».

Ранее Медведчук заявил, что на Украине может произойти новый Майдан. Необходимыми условиями для этого, по его словам, являются финансирование от стран Запада и участие военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Сколько будет нерабочих дней?

      Потерявшему сознание на борту самолета россиянину диагностировали менингит

      В Кремле ответили на обвинения Санду в энергетическом шантаже

      Названа возможная цель поездки Макрона в Киев

      Песков отметил повышенную активность со стороны ВСУ

      В Кремле высказались о назначении адмирала Моисеева врио главкома ВМФ России

      В США назвали ключевое преимущество России на Украине

      В российской деревне изъяли 19 килограммов мефедрона из нарколаборатории

      «Спартак» обратился к фанатам после поражения от «Факела»

      В Государственной Думе заявили о коррупции в сфере репетиторства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше