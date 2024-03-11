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10:41, 11 марта 2024Россия

Медведев призвал снимать кино о войне

Медведев: надо снимать кино о наших героях и возвеличивать их подвиги

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России должно сниматься больше кинокартин военного жанра, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. О будущем «нашего кино» политик порассуждал в Telegram.

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премии «Оскар».

Медведев отметил, что российский кинематограф не стоит на месте и сказал, что не стоит останавливаться на достигнутом. «Надо идти вперед. Снимать о войне», — уточнил он. По словам зампреда Совбеза, на военную тему нельзя снимать примитивно, пошло и гламурно, но выпускать такие фильмы уже пора. В основе сюжетов и действия таких картин должны быть российские герои и возвеличивание совершенных ими подвигов, указал Медведев, отметив, что речь идет как об игровом, так и о документальном кино.

Ранее Медведев высказался о фильме «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана, который стал триумфатором на церемонии вручения «Оскара». Политик назвал фильм мегаактуальным.

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      Алан Босиков
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