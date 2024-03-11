МИД Франции призвал говорить с Россией на языке баланса сил

Глава МИД Франции Сежурне: в ЕС должны говорить с Россией на языке баланса сил

Страны Европейского союза (ЕС) должны говорить с Россией на языке баланса сил. К этому призвал глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью La Tribune du dimanche.

«Мы должны говорить на том же языке, что и Россия, на языке балансе сил. Мы очень наивны, думая, что должны устанавливать свои собственные правила, в то время как именно Россия нарушает международное право и пытается навязать то, какой должна быть внешняя политика европейский стран», — сказал дипломат.

Глава французского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что со стороны Парижа никогда не было двусмысленности по отношению к Москве. По его словам, Франция хочет добиться всплеска поддержки Украины и подать России мощный сигнал о единстве стран ЕС в этом вопросе.

Комментируя заявления о возможной отправке западных войск на Украину, он отметил, что вопрос состоит в том, сможет ли Запад заставить российскую сторону прекратить военные действия другими способами, кроме «максимальной поддержкой Украины».

Ранее газета Politico cообщила, что Франция начала подготовку к созданию альянса, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину. Издание уточнило, что большинство стран Европы, в том числе Германия и Чехия, заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину. Наиболее открытыми для идеи создания коалиции оказались Эстония, Латвия и Литва.