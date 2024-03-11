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20:41, 11 марта 2024Россия

Минздрав раскрыл состояние пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ

Минздрав РФ: на лечении остаются 12 пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

На стационарном лечении остаются 12 пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«По оперативным данным, на стационарном лечении остаются 12 человек, пострадавших в Тыве, восемь из них проходят лечение в Красноярской краевой больнице, еще четверо — в Кызыле», — говорится в сообщении.

Состояние одного из пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое, еще семеро находятся в тяжелом состоянии. Четверо пострадавших — в состоянии средней тяжести.

Взрыв и пожар на теплоэлектроцентрали произошли утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. В результате теплоснабжения лишились 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают около четырех тысяч человек. Следователи возбудили два уголовных дела.

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