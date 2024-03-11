В Солнечной системе обнаружили новые луны

Обнаружены три новых естественных спутника в Солнечной системе

Астрономы обнаружили три новые луны в Солнечной системе, которые вращаются вокруг ледяных гигантов — Урана и Нептуна. Об этом сообщается в статье, опубликованной в пресс-релизе на Phys.org.

Наблюдения были проведены с помощью Магелланова телескопа и телескопа Subaru. Один из естественных спутников вращается вокруг Урана, а два других — вокруг Нептуна. При этом одна из лун является самым слабым спутником, когда-либо обнаруженным наземными телескопами.

Новый спутник Урана, который является 28-м, был обозначен как S/2023 U1. Первоначально он был обнаружен с помощью Магелланова телескопа в Чили в 2023 году, а затем был выявлен на более ранних изображениях, полученных телескопом Subaru в 2021 году. При диаметре всего восемь километров он, вероятно, является самой маленькой луной Урана. Один оборот вокруг планеты S/2023 U1 совершает за 680 дней.

Самый яркий из двух новооткрытых спутников Нептуна (S/2002 N5) имеет размер около 23 километров, и ему требуется почти девять лет на один оборот вокруг ледяного гиганта. Впервые его заметили в 2021 году, а орбита была определена благодаря наблюдениям Магелланова телескопа в 2022 и 2023 годах.

Другой новый спутник Нептуна (S/2021 N1) имеет размер около 14 километров и имеет орбиту с периодом почти 27 лет. Этот чрезвычайно слабый объект, который увеличивает число лун Нептуна до 16, был впервые обнаружен в 2021 году телескопом Subaru.