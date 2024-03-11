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17:15, 11 марта 2024Бывший СССР

На Украине похвалили оперативность работы российской авиации

Полковник СБУ Стариков: ВС РФ могут нанести авиаудар по позициям ВСУ за минуту

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Благодаря новым подходам к целеуказанию и межвойсковой связи Вооруженные силы России могут нанести авиаудар по позициям украинской армии в течение одной или нескольких минут. Так оперативность работы российской авиации похвалил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью с журналистом Александром Шелестом (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

По мнению военного, российским войскам удалось построить современный ударно-авиационный комплекс, в котором разведывательные данные стремительно передаются войсковому командованию. Скорость связи позволяет оперативно составить полетное задание и нанести удар по вскрытым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение нескольких минут, подчеркнул экс-полковник СБУ.

Он добавил, что со временем ВСУ будет все сложнее бороться с российскими самолетами и бомбардировщиками, несущими крылатые авиабомбы.

Ранее об эффективности российской авиации также рассказали в США. По мнению журналистов The Washington Post, воздушные силы России существенно повысили эффективность с увеличением применения планирующих авиабомб.

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      Глеб Палехов
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