Подсчитана выгода России от перенаправления поставок сырья

РИА Новости: переориентация поставок углеводородов принесла РФ 56 млрд долларов

По итогам 2023 года переориентация поставок углеводородов (нефти, газа и угля) принесла России дополнительные 56 миллиардов долларов в сравнении с досанкционными показателями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

За 12 месяцев российские сырьевые экспортеры заработали почти 187 миллиардов долларов. До введения западными странами санкций РФ в среднем получала от вывоза углеводородов на 56 миллиардов меньше. При анализе сравнивалась средняя стоимость поставок в 2019-2021 и 2023 годах.

Крупнейшими покупателями российских энергоресурсов по итогам прошлого года стали Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Малайзия. В то же время доходы сырьевых экспортеров РФ от вывоза сырья в страны Евросоюза (ЕС), напротив, резко сократились — с 102,5 миллиарда долларов до ввода ограничений до 31,6 миллиарда по итогам 2023-го. Разница составила в общей сложности 70,9 миллиарда.

На фоне западных санкций ключевыми покупателями российской нефти в прошлом году стали Китай и Индия. Как уточнял глава «Транснефти» Николай Токарев, в эти государства отечественные экспортеры отправили в общей сложности порядка 100 миллионов тонн сырья. В свою очередь, на Индию пришлось еще около 70 миллионов тонн.