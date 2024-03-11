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12:33, 11 марта 2024Среда обитания

Названы обогнавшие Москву по подорожанию жилья российские мегаполисы

Краснодар, Омск и Красноярск обогнали Москву по подорожанию вторичного жилья
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Краснодар и еще 13 российских мегаполисов обогнали Москву по росту цен на вторичное жилье в феврале 2024 года. Города-миллионники с сильно подорожавшими готовыми квартирами назвали аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Столица Кубани оказалась лидером рейтинга — один квадратный метр вторичного жилья в Краснодаре подорожал на 5,4 процента по сравнению с январем, до 107,6 тысячи рублей. Второе место занимает Омск — там «квадрат» вырос в цене на 4,1 процента, до 102 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Красноярск с подорожанием на 3 процента, до 115,6 тысячи рублей за «квадрат».

Четвертое место по этому показателю занял Нижний Новгород (плюс 2,5 процента, до 127 тысяч рублей за «квадрат»), а пятое поделили Самара (плюс 2 процента, до 114,2 тысячи рублей) и Челябинск (плюс 2 процента, до 91,8 тысячи рублей).

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Москва заняла в рейтинге 15 место из 16. Средняя цена квадратного метра «вторички» в столице снизилась на 0,3 процента, до 323,7 тысячи рублей. Сильнее «квадрат» готового жилья подешевел только в Казани — минус 0,8 процента, до 154,1 тысячи рублей. Средний по всем российским мегаполисам показатель при этом увеличился на 3 процента, до 106,1 тысячи рублей.

В январе лидером по росту цен на новостройки оказался Челябинск — в этом городе «квадрат» на первичном рынке подорожал на 4,3 процента, до 125,4 тысячи рублей. Второе место занял Воронеж — там «квадрат» в строящихся домах вырос в цене на 3,3 процента, до 115,1 тысячи рублей. Третье место с ростом на 3,1 процента поделили Пермь (145,2 тысячи рублей за «квадрат») и Волгоград (115,8 тысячи рублей за «квадрат»).

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      Нина Ташевская
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