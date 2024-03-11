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07:00, 11 марта 2024Наука и техника

Пакистан представил новый танк Haider

Army Recognition: Пакистан представил первый образец нового танка Haider

Кадр: Pakistan Army

Пакистан представил первый образец нового танка собственного производства Haider, который разработали в рамках сотрудничества между пакистанской компанией Heavy Industries Taxila и китайской NORINCO. Об этом пишет Army Recognition.

Отмечается, что новый танк построен на основе китайского VT-4 — экспортной версии танка Type 99G. Машина с экипажем их трех человек получила гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров, которая может использовать бронебойные, кумулятивные и осколочные снаряды, а также противотанковые ракеты. Кроме того, в арсенал Haider входит два пулемета.

Защищенность машины обеспечивает композитная броня и динамическая защита. Танк с дизельным двигателем мощностью 1200 лошадиных сил развивает скорость до 70 километров в час. Также машина получила систему управления огнем с тепловизионным прицелом, лазерным дальномером и баллистическим вычислителем.

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      Даниил Иринин
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