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14:38, 11 марта 2024Экономика

Перспективы нового витка цен на газ в ЕС оценили

Вице-премьер Новак: внешние риски могут привести к новому витку цен на газ в ЕС

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Внешние риски вкупе с наращиванием внутреннего спроса могут привести к новому витку цен на газ в Европе. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит журнал «Эксперт».

Наращиванию внутреннего спроса на газ в Евросоюзе (ЕС) могут поспособствовать нынешние низкие цены на этот вид топлива, допустил чиновник. На этом фоне делать выводы о том, что за последнее время европейские страны смогли эффективно заместить газовые поставки из России, является некорректно, подчеркнул Новак.

Он также добавил, что в настоящее время котировки на этот вид топлива на европейском энергетическом рынке остаются чрезвычайно чувствительными к внешним факторам. К числу последних Новак отнес прежде всего обострение конкуренции за энергоресурсы со стороны быстроразвивающихся азиатских стран. «Реализация любого из внешних рисков способна привести к существенному росту цен на энергоресурсы в Европе», — резюмировал чиновник.

Ранее Новак заявил, что за последние несколько лет доля поставок российского газа в структуре импорта ЕС сократилась с 45 процентов в 2021-м до менее 15 процентов к концу 2023 года. Кроме того, страны ЕС продолжают сокращать ввоз и других видов топлива из России, включая нефть и нефтепродукты.

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      Анатолий Акулов
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