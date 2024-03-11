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13:42, 11 марта 2024Экономика

Поставки сжиженного газа из России в ЕС резко выросли

Вице-премьер Новак: Россия нарастила поставки сжиженного газа в ЕС на 38 %

Фото: Правительство России / Globallookpress.com

По итогам 2023 года российские экспортеры нарастили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз (ЕС) на 38 процентов в сравнении с показателем 2021-го. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит журнал «Эксперт».

За этот период отечественным поставщикам удалось отправить в Европу в общей сложности более 15 миллионов тонн СПГ. В то же время экспорт трубопроводного газа, напротив, за последние два года упал в пять раз, уточнил чиновник.

На этом фоне доля российского газа в суммарном импорте ЕС сократилась до менее 15 процентов, хотя в 2021 году составляла 45 процентов. При этом европейские страны продолжают сокращать ввоз и других видов топлива из России. Так, по итогам 2023 года доля российской нефти в импорте ЕС снизилась до 4 процентов, а нефтепродуктов — до 9 процентов, заключил Новак.

Ранее аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) спрогнозировали рекордный мировой спрос на СПГ. Согласно их ожиданиям, в первом квартале 2024 года показатель достигнет уровня в 114 миллионов тонн и продемонстрирует прирост в 10 миллионов. При этом основными драйверами роста окажутся Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.

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      Анатолий Акулов
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