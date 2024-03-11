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12:42, 11 марта 2024Ценности

Популярная 21-летняя модель снялась обнаженной для журнала

Фото: Thibaut Grevet / Dazed

Популярная датская модель Мона Тугард снялась обнаженной для британского журнала Dazed. Соответствующий материал появился на сайте издания.

21-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах без одежды, прикрывая голую грудь руками. При этом она примерила золотистые и серебристые браслеты, кольца и серьги из новой коллекции французского бренда Chanel под названием Coco Crush. Также девушка надела белые балетки указанной марки и уложила волосы в низкий гладкий пучок.

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Известно, что автором съемки выступил французский режиссер и фотограф Тибо Греве. За образ отвечал стилист и модный редактор Dazed Имру Аша.

Ранее в марте модель Елена Перминова, жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, показала фото топлес для российской версии журнала Marie Claire.

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      Алина Гостева
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