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10:53, 11 марта 2024Россия

Представлены итоги расчета к предстоящим выборам президента России

ВЦИОМ: за Путина готовы проголосовать более 80 % россиян, ожидаемая явка 70 %
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Stringer / Reuters

Представлены итоги электорального расчета к предстоящим выборам президента России. Их подготовил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Утверждается, что расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента сейчас составляет более 70 процентов (71 процент). По итогам электорального расчета также выяснилось, что Владимир Путин опережает остальных кандидатов с показателем 82 процента.

В остальном голоса распределились незначительно. ВЦИОМ сообщает, что за Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди») готовы голосовать по шесть процентов граждан. Леонид Слуцкий (ЛДПР), согласно ожиданиям, получит пять процентов голосов.

Новый расчет сделан на основе опросных данных — всероссийского телефонного опроса от 6 марта 2024 года. Расчет произведен, исходя из методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ. Итоги сформированы после совмещения блоков с данными по явке и голосованию. В расчете учитываются, как указано, информированность, интерес к выборам, мотив голосования и разные обстоятельства.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта — впервые в истории страны они будут проходить в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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