В ранней Вселенной обнаружили маленькие сверхмассивные черные дыры

Телескоп Уэбба обнаружил маленькие и красные сверхмассивные черные дыры

Космический телескоп имени Джемса Уэбба впервые обнаружил маленькие версии сверхмассивных черных дыр, существующих в ранней Вселенной. Результаты исследования, проведенного учеными Австрийского института науки и технологий (ISTA), опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Астрономы проанализировали наборы данных, полученных в ходе наблюдательных программ EIGER (Галактики с эмиссионными линиями и межгалактический газ в эпоху реионизации) и FRESCO (Спектроскопически полные наблюдения в эпоху первой реионизации). Была выявлена группа маленьких красных точек, похожих на ранние карликовые галактики, однако было продемонстрировано, что на самом деле они являются относительно небольшими сверхмассивными черными дырами.

Предполагается, что именно такие черные дыры в будущем образуют чрезвычайно яркие квазары — активные галактические ядра массой в миллиарды масс Солнца. Масса этих черных дыр достигает от десяти до ста миллионов солнечных масс. Их красный цвет обусловлен толстым слоем пыли, который рано или поздно будет развеян потоком истекающего газа.

Ранее сообщалось, что группа астрономов обнаружила чрезвычайно красную сверхмассивную черную дыру в ранней Вселенной. Она выглядела как три красные точки, которые на самом деле являются скопированным гравитационной линзой изображением объекта, существовавшим, когда Вселенной было только 700 миллионов лет.