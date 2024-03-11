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16:45, 11 марта 2024Ценности

Раскрыт секрет привлекательности 57-летней Сальмы Хайек

Фото: Christopher Katsarov / Globallookpress.com

Эксперты платформы Qoves Studio, которая занимается анализом внешности человека, раскрыли секрет привлекательности американской актрисы мексиканского происхождения Сальмы Хайек. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Специалисты рассказали, что оценили красоту знаменитости по трем критериям: диморфизм, симметрия и пропорции лица. «У Сальмы поразительный набор зрелых черт, включая сильные скулы, выдающуюся линию подбородка и небольшую подчелюстную впадину в нижней части щеки», — отметили они.

По словам исследователей, у Хайек высокий уровень полового диморфизма, который указывает на наличие большого количества юношеских черт. «К ним относятся низкая закругленная линия роста волос, большие глаза, короткий желобок, маленький нос и пухлые губы», — объяснили они и уточнили, что данный показатель, в свою очередь, отвечает на вопрос, почему звезда выглядит моложе своего возраста.

В сентябре 2023 года американская актриса Энн Хэтэуэй раскрыла секреты своей моложавой внешности. Тогда 41-летняя знаменитость заявила, что вопросы про старение считает неуместными. В то же время она призналась, что ведет здоровый образ жизни.

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      Мария Винар
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