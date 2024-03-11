Расправившаяся с младенцем во время купания 17-летняя россиянка пойдет под суд

СК: в Москве возбуждено уголовное дело по факту найденной на балконе девочки

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летней матери, которая расправилась с малолетней дочерью в ванной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 30 декабря 2023 года в квартире, расположенной на проезде Карамзина в Москве. Обвиняемая купала в ванной свою дочь 2022 года рождения. В какой-то момент ребенок начал плакать. Женщина разозлилась и опустила младенца под воду. Когда девочка перестала подавать признаки жизни, фигурантка перенесла ее сначала на кровать в комнате, а затем переложила тело в коляску и выставила на балкон.

Несовершеннолетняя мать обвиняется по статье о расправе над малолетним, находящимся в беспомощном состоянии. Во время допроса женщина признала свою вину. Сейчас она заключена под стражу. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что данное преступление фигурантка совершила вместе со своей бабушкой. Именно пожилая женщина рассказала о произошедшем своему знакомому, а тот, в свою очередь, обратился в полицию.