Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:54, 11 марта 2024Силовые структуры

Расправившаяся с младенцем во время купания 17-летняя россиянка пойдет под суд

СК: в Москве возбуждено уголовное дело по факту найденной на балконе девочки
Начало событий в новости Москвичка призналась в убийстве своей годовалой дочери

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летней матери, которая расправилась с малолетней дочерью в ванной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 30 декабря 2023 года в квартире, расположенной на проезде Карамзина в Москве. Обвиняемая купала в ванной свою дочь 2022 года рождения. В какой-то момент ребенок начал плакать. Женщина разозлилась и опустила младенца под воду. Когда девочка перестала подавать признаки жизни, фигурантка перенесла ее сначала на кровать в комнате, а затем переложила тело в коляску и выставила на балкон.

Несовершеннолетняя мать обвиняется по статье о расправе над малолетним, находящимся в беспомощном состоянии. Во время допроса женщина признала свою вину. Сейчас она заключена под стражу. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что данное преступление фигурантка совершила вместе со своей бабушкой. Именно пожилая женщина рассказала о произошедшем своему знакомому, а тот, в свою очередь, обратился в полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы упраздняем красные линии». Литва поддержала желание Макрона отправить солдат НАТО на Украину

      Бросившей работу ради детей и не находящей поддержки у мужа женщине дали совет

      Столтенберг попросил Макрона консультироваться с НАТО по важным вопросам

      Расправившаяся с младенцем во время купания 17-летняя россиянка пойдет под суд

      Губерниев ответил назвавшему его мерзавцем тренеру российских лыжников

      Белый дом не внес в бюджет США пункт о «критически важной» помощи Украине

      Россиянин забил своего знакомого табуреткой в хостеле и попал под следствие

      Грузия обратилась к ФРГ и Бельгии с запросом о выдаче экс-министра

      Минздрав раскрыл состояние пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ

      Новая жена Канье Уэста прошлась по улице в прозрачном плаще без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше