Москвичка призналась в убийстве своей годовалой дочери

СК: мать найденной на балконе в Москве девочки призналась в убийстве

Москвичка призналась в убийстве своей годовалой девочки. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по столице в Telegram.

Тело ребенка было обнаружено на балконе многоквартирного дома в Юго-Западном округе Москвы. 17-летняя мать рассказала, что намеренно утопила девочку во время купания.

Злоумышленница вместе с бабушкой вынесли тело на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, и тот обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, в ближайшее время подозреваемая будет задержана.