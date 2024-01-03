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22:40, 3 января 2024Силовые структуры

Москвичка призналась в убийстве своей годовалой дочери

СК: мать найденной на балконе в Москве девочки призналась в убийстве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Москвичка призналась в убийстве своей годовалой девочки. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по столице в Telegram.

Тело ребенка было обнаружено на балконе многоквартирного дома в Юго-Западном округе Москвы. 17-летняя мать рассказала, что намеренно утопила девочку во время купания.

Злоумышленница вместе с бабушкой вынесли тело на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, и тот обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, в ближайшее время подозреваемая будет задержана.

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      Марина Совина
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