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07:19, 11 марта 2024Экономика

Россия нарастила вывоз сжиженного газа

Kpler: экспорт сжиженного природного газа из России вырос на 2,8 % в феврале

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

По итогам февраля 2024 года суммарный объем вывоза сжиженного природного газа из России вырос на 2,8 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг уровня в 2,79 миллиона тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

Основная часть поставок топлива пришлась на страны Евросоюза (ЕС) и Азии — в этих направлениях потоки составили 1,59 и 1,1 миллиона тонн соответственно. Грузы еще на 0,08 миллиона тонн пока не номинированы.

За февраль поставки с «Ямал СПГ» выросли на 1,3 процента и достигли уровня в 1,69 миллиона тонн. Еще 0,9 миллиона тонн (плюс 7,5 процента) топлива было отправлено с «Сахалина-2». С заводов «Криогаз-Высоцк» и «Портовая СПГ» за этот период времени отгрузили на мировой рынок 0,2 миллиона тонн, что оказалось на 3,3 процента меньше в сравнении с февралем 2023-го.

Ранее аналитики британской нефтегазовой компании Shell спрогнозировали рост мирового спроса на СПГ более чем на 50 процентов к 2040 году. Основными драйверами роста, как ожидается, станут в первую очередь страны Южной и Юго-Восточной Азии. Это произойдет в том числе за счет перехода их промышленности с угля на газ.

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      Анатолий Акулов
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