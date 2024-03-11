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08:44, 11 марта 2024Силовые структуры

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под видом платного лечения

Представитель МВД Волк: мошенники обманывают россиян под видом платного лечения

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале предупредила россиян о новой схеме обмана под видом платного лечения.

По ее словам, мошенники по телефону представляются медицинскими работниками, например, помощником профессора или главврача. Они сообщают, что пришли «плохие анализы», которые жертва якобы сдавала раньше.

Злоумышленники предлагают пройти дорогостоящие процедуры, за которые необходимо сразу перечислить деньги.

«Не ведите диалог с незнакомцем по телефону — ни про свое здоровье, ни про свои финансы! Кладите трубку!» — призвала Ирина Волк.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств. Отмечалось, что злоумышленник выманивал у девушки деньги, обещая помочь погасить кредит.

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      Марина Совина
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