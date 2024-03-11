Россиян предупредили о проблемах при покупке квартир

Риелтор Юсов: покупатели готового жилья могут столкнуться с финансовыми потерями

Покупатели квартир на вторичном рынке могут столкнуться с проблемами с налоговой и серьезными финансовыми потерями. О возможных рисках предупредил россиян риелтор Максим Юсов, пишет aif.ru.

Не переплатить при покупке квартиры поможет тщательный анализ рынка. Для этого специалист советует зайти на разные сайты по поиску недвижимости и посмотреть, сколько стоят аналогичные варианты.

«Иногда может быть такое, что собственники просто на удачу выставляют квартиру, условно, на пару миллионов выше рынка, чтобы посмотреть, продастся она или нет. Поэтому, чтобы не переплатить, потратить время на анализ цен все-таки стоит, ведь если в будущем новый собственник захочет перепродать жилплощадь, он непременно столкнется с убытками», — рассказал Юсов. Риелтор добавил, что насторожить должна и слишком маленькая цена — тогда стоит проверить юридическую чистоту документов. Эксперт привел в пример ситуацию, когда продавец находится на стадии банкротства во время сделки — тогда ее могут аннулировать, а покупатель останется без денег и жилья.

Юсов также порекомендовал обращать внимание на срок владения недвижимостью. «Если речь о единственном жилье, а право собственности человек получил менее трех лет назад, то придется заплатить 13 процентов налога. В случае, когда у продавца есть и еще одно жилье, заплатить налог на доход придется после пяти лет владения», — пояснил специалист. Иногда в таких случаях продавцы предлагают прописать в договоре сумму сделки меньше фактической, однако соглашаться на это ни в коем случае нельзя.

Риелтор призвал покупателей обратить внимание и на соседние дома, в том числе проверить по ним документы. «Может быть такое, что их скоро снесут, а на их месте возведут высотные новостройки, которые перекроют весь свет и вид. Не стоит забывать и о рентабельности квартиры, ее инвестиционной привлекательности: какая транспортная доступность, нет ли рядом никаких заводов, есть ли школы», — подчеркнул эксперт. Тогда при желании продать квартиру у владельцев не возникнет проблем с выходом на сделку, заключил Юсов.

Ранее россияне назвали главные проблемы при ремонте квартир. Почти половина респондентов (40 процентов) признались, что заливали свою и соседскую квартиру во время работ по переустройству. Около 15 процентов россиян были вынуждены решать проблемы с электрикой, а 12 — с некачественными стройматериалами.