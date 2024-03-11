Россиян призвали чаще употреблять в пищу один доступный продукт

Диетолог Кабанов призвал есть фасоль для здоровья сердечно-сосудистой системы

Чечевица, горох и фасоль — это не только доступный источник качественного растительного белка, но и продукт, полезный для здоровья сердечно-сосудистой системы, заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. О пользе бобовых он рассказал «Ленте.ру».

Кабанов призвал россиян чаще употреблять в пищу бобовые, поскольку благодаря им организм может получить качественные белки без лишнего употребления насыщенных жиров, переизбыток которых приводит к высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. В частности, фасоль, по словам собеседника «Ленты.ру», содержит до 25 процентов белка, который усваивается легче животного. Этот продукт также содержит фолиевую кислоту, поддерживающую здоровье сердечно-сосудистой системы, и помогает регулировать уровень сахара в крови, добавил диетолог.

Горох благоприятно влияет на состояние сосудов и сердечной мышцы, насыщает организм энергией. Эти свойства достигаются благодаря наличию в составе продукта калия, магния, фосфора, кальция, витаминов А, С, группы B Алексей Кабанов диетолог-консультант

В свою очередь, в чечевице много магния и витаминов группы B, продолжил Кабанов. Такое сочетание, по его словам, особенно полезно для нервной системы и работы мозга. Регулярно есть блюда с чечевицей, как отметил диетолог, нужно людям, испытывающим значительные умственные и нервные нагрузки.

«Полностью отказываться от потребления жиров тоже не стоит, так как они — важный источник энергии для организма, необходимой прежде всего мозгу и нервной системе. Однако важно сочетать потребление насыщенных и ненасыщенных жиров. Последних много в рыбе, растительных маслах, орехах», — подытожил специалист.

Ранее Алексей Кабанов раскрыл правду о сахаре. По его словам, фруктоза, входящая в состав этого продукта, является причиной метаболического синдрома — набора веса, снижения чувствительности к инсулину, нарушения углеводного, белкового, пуринового обмена.

