В 2024 году из Абхазии в Россию ввезли рекордные 250 тонн мимозы

В 2024 году россияне купили рекордное количество мимозы (акации серебристой) — из Абхазии в Россию было ввезено 250 тонн этих цветов. Об этом со ссылкой на данные Краснодарской таможни по городу Сочи пишет РИА Новости.

В текущем году объем поставок на 25 процентов превысил показатели прошлого года. В 2022 году в Россию было поставлено 200 тонн абхазской мимозы, а в предыдущие годы объем поставок в среднем составлял 150 тонн.

Как уточнили в ведомстве, первые партии цветов прибыли в РФ еще 2 февраля из-за ранней и теплой весны. Отсутствие заморозков и сильных дождей позволило собрать больше мимозы, что также повлияло на объем поставок. На данный момент сезон мимозы почти завершен, сообщили представители таможни.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы. Он заявил, что на фоне ажиотажного спроса продавцы «взвинчивают цены до неподъемных». Парламентарий отметил, что видит полное отсутствие уважительного отношения к потребностям покупателей. В качестве примера Хамитов привел ситуацию на Рижском рынке в Москве (одно из самых популярных мест по продаже цветов в столице), где цены на цветы перед 8 Марта выросли на 30-40 процентов.