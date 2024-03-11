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11:31, 11 марта 2024Силовые структуры

Россиянин нарушил правила эксплуатации катера и попал в колонию

В Карелии суд приговорил мужчину к 4,5 года за опрокидывание судна на озере

Фото: Unsplash

В Карелии суд приговорил 58-летнего уроженца Петрозаводска к четырем с половиной годам колонии-поселения за нарушение правил эксплуатации катера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта»). Свою вину задержанный признал частично. При этом его имущество было арестовано.

По версии следствия, в сентябре 2022 года обвиняемый вместе с шестью пассажирами на борту катера «Вымпел 5400 ЭмСи» решил поплавать в акватории Онежского озера. При этом он взял на прогулку больше людей, чем разрешено. Мужчина также совершил резкий опасный маневр, не учитывая плохую погоду. В результате его действий судно опрокинулось, трое мужчин и 5-летний ребенок получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее Подмосковный суд вынес приговор владельцу маломерного катера «Финспорт», дав ему пять лет лишения свободы условно.

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