Россиянин нашел в лесу пакет с боеприпасами и попал в колонию на три года

Суд под Волгоградом дал 3 года мужчине за незаконное изготовление оружия

Суд приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы жителя Михайловского района за незаконное хранение боеприпасов и изготовление огнестрельного оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По данным следствия, в августе 2022 года подсудимый, возвращаясь с рыбалки, обнаружил в лесу пакет, в котором находились почти 120 патронов для различного оружия, и привез их к себе домой, не сообщив о находке в правоохранительные органы. Кроме того, в марте 2023 года он приобрел охолощенные пистолеты «ТТ» и «ПМ» через интернет и, используя навыки изготовления оружия, привел их в пригодное для стрельбы состояние.

Незаконную деятельность мужчины пресекли сотрудники ФСБ, боеприпасы и огнестрельное оружие у него изъяли. Преступник будет отбывать наказание в колонии общего режима с назначенным штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Ранее полицейские в Кингисеппе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля и нашли у него тайник с оружием и боеприпасами.