Россиянин вытолкнул сожительницу в окно

В Няндоме арестовали мужчину, вытолкнувшего в окно сожительницу

В городе Няндома Архангельской области 28-летний местный житель арестован по подозрению в расправе над 40-летней сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 6 марта в квартире на третьем этаже жилого дома во время застолья между возлюбленными произошла ссора, в ходе которой мужчина оттолкнул от себя сожительницу. Она выпала в открытое окно и получила травмы, несовместимые с жизнью.

На допросе мужчина заявил, что сожительница его оскорбила. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионер ударил зятя ножом в спину, после чего тот выпал из окна.