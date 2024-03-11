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17:12, 11 марта 2024Силовые структуры

Россиянин вытолкнул сожительницу в окно

В Няндоме арестовали мужчину, вытолкнувшего в окно сожительницу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В городе Няндома Архангельской области 28-летний местный житель арестован по подозрению в расправе над 40-летней сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 6 марта в квартире на третьем этаже жилого дома во время застолья между возлюбленными произошла ссора, в ходе которой мужчина оттолкнул от себя сожительницу. Она выпала в открытое окно и получила травмы, несовместимые с жизнью.

На допросе мужчина заявил, что сожительница его оскорбила. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионер ударил зятя ножом в спину, после чего тот выпал из окна.

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      Анна Габай
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