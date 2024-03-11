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07:31, 12 марта 2024Путешествия

Россиянка проехалась на узбекском поезде и описала его фразой «не пожелаю врагу»

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российская тревел-блогерша проехалась на поезде по Узбекистану и описала поездку фразой «не пожелаю даже врагу». Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, внешне плацкартные вагоны были похожи на старые российские, однако есть и отличия. Блогерша пожаловалась на «ужасные туалеты» и отсутствие жидкого мыла в уборной. «А еще в поезде дико жарко, такое ощущение, что отопление включают на плюс 35 градусов», — заметила туристка.

Главным недостатком местных поездов она назвала спальные места, размеры которых не подходят взрослому человеку. «Эта неприятная особенность дважды испортила мне впечатление от поездки и напрочь отбила желание путешествовать по Узбекистану ночными поездами (...) Не пожелаю даже врагу», — заключила путешественница.

Ранее эта же блогерша объяснила, почему предпочла поездку в Узбекистан Мальдивам и осталась довольна выбором направления для путешествия. По ее словам, причина такого решения не в том, что Мальдивы обошлись бы дороже.

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      Зарина Дзагоева
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