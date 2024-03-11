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10:04, 11 марта 2024Россия

Россиянка разбила голову в термальном комплексе

E1.ru: екатеринбурженка разбила голову на мокром полу в термальном комплексе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жительница Екатеринбурга разбила голову на мокром полу в термальном комплексе «Юга». Об этом стало известно порталу E1.ru.

По сведениям издания, россиянка проводила праздничные выходные с детьми на территории развлекательного учреждения. Она поскользнулась в коридоре между бассейном и душевой.

«Я не бежала, технику безопасности понимаю, поскользнулась и очень сильно упала. У меня сотрясение мозга, там керамогранит — гематома на полголовы», — поделилась горожанка.

Она призналась, что намерена судиться с термальным комплексом и добиться компенсации. По словам пострадавшей, после происшествия перед ней даже не извинились.

От госпитализации екатеринбурженка отказалась, поскольку ей не с кем было оставить детей, младшему из которых год, а старшему — девять лет. Сейчас она наблюдается у врача.

В свою очередь представители термального комплекса рассказали, что после инцидента вернули девушке деньги за билеты на всю семью в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудник ДПС из ревности разбил бутылку о голову коллеги.

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      Анна Щербакова
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