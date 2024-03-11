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14:51, 11 марта 2024Россия

Российская лицеистка выжила после падения с 16-го этажа

«112»: в Ульяновске 17-летняя ученица лицея выжила после падения с 16-го этажа

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Ульяновске 17-летняя ученица Губернаторского лицея выжила после падения с 16-го этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По сведениям издания, юная россиянка выпала из окна в тот момент, когда ее матери не было дома. Пострадавшую девушку доставили в больницу с переломами позвоночника и таза.

Ее родительница отметила, что дочь недавно рассталась с парнем и сильно переживала по этому поводу.

Других подробностей о случившемся Telegram-канал не привел.

Ранее сообщалось, что молодая жительница Екатеринбурга выпала с 20-го этажа жилого дома и смогла уцелеть.

На место оперативно прибыли медики из реанимационной бригады, пострадавшую госпитализировали. Тогда информации о ее состоянии не поступало.

До этого 14-летняя школьница в Ростове-на-Дону упала с 16-го этажа и также выжила.

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      Анна Щербакова
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