Российского девятиклассника задержали за публичную любовь к Гитлеру

78.ru: в Петербурге девятиклассника задержали за публичную любовь к Гитлеру в ТЦ

В Санкт-Петербурге девятиклассника задержали за публичное проявление любви к лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Об этом сообщает 78.ru.

По сведениям российского телеканала, юноша, находясь в торговом центре (ТЦ) «Меркурий» на улице Савушкина в Приморском районе Северной столицы, демонстративно кричал «Хайль Гитлер» и поднимал руку. Друг подростка снимал происходящее на телефон.

16-летний задержанный в прошлом не был судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выяснил 78.ru.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали трех юношей, которые избили пассажира в метро между станциями «Парк Победы» и «Электросила» за замечание о неподобающем поведении. Пострадавший россиянин отказался писать заявление на своих обидчиков, однако петербургские следователи все равно возбудили уголовное дело.