С россиянина слезла вся кожа после лечения в психиатрической больнице

Пациент пермской больницы обвинил врачей в ошибке, из-за которой слезла его кожа

Пациент одной из пермских больниц обвинил врачей в ошибке, из-за которой с тела слезла вся кожа. Об этом он написал в паблике «Подслушано Октябрьский район (Пермский край)» в соцсети «ВКонтакте».

К посту мужчина также приложил две фотографии, на которых видно, что его лицо покрылось коростой, а на спине практически отсутствует верхний слой кожного покрова.

Жена россиянина рассказала «Подъему», что изначально супруга госпитализировали в Октябрьском районе Пермского края с температурой, но через три недели выписали. При этом жар у него сохранился. Позже, по словам женщины, врачи связались с ними и заявили, что мужчине необходимо лечь в краевую психиатрическую больницу в Перми. Она подчеркнула, что у ее мужа нет психических заболеваний, а в специализированном медучреждении, куда его поместили 19 февраля, много различных отделений.

Подробности о диагнозе собеседница издания не раскрыла, однако сообщила, что на следующий день после госпитализации ее супругу начали давать по восемь таблеток в день. «Он таблетки эти пил до 25-го [февраля]. И у него после таблеток начали на коже прямо волдыри появляться по всему телу, даже на пятках — он ходить не мог. Все это потом начало лопаться, а кожа облезать. Можно сказать, как кусок мяса просто лежал», — заявила она.

Женщина утверждает, что врачи не смогли объяснить такой эффект от лечения, однако через неделю пациенту заменили таблетки на капельницы, и его состояние улучшилось. В результате супруги начали писать жалобы в ответственные ведомства, а после резонанса, вызванного постом мужчины в соцсетях, к нему, по словам россиянки, подошли врачи и поинтересовались, почему пациент к ним не обратился из-за возникшей проблемы. «Он говорит: "В смысле? Вы же видите, в каком состоянии я лежу". И они вдруг ему: "Все, повезем в реанимацию, в стерильную палату". И вот, переводят сейчас в другую больницу», — рассказала она.

Ранее в Челябинской области местная жительница обвинила перинатальный центр в том, что получила ожоги во время родов. Как утверждает россиянка, в январе при проведении кесарева сечения произошло возгорание паров антисептика, из-за чего она и пострадала. Другие подробности о травмах не приводятся.