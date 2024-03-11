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16:43, 11 марта 2024Путешествия

Сбежавшие преступники изнасиловали туристку и сбросили ее вместе с мужем в море

Фото: Kenton Chance / AP

Трое сбежавших из тюрьмы преступников напали на яхту двух путешественников, изнасиловали женщину и сбросили ее вместе с мужем в Карибское море. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Кэтлин Брандел и ее муж Ральф Хендри продали свой дом и отправились в путешествие на яхте. Доплыв до Карибского моря, они столкнулись с тремя незнакомцами — Роном Митчеллом, Атибом Станисклаусу и Тревоном Робертсоном. Последние подвергли Брандел насилию, после чего якобы расправились с ней и ее мужем, выбросив их за борт судна.

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По данным полиции, супругов все еще не нашли, однако на яхте были обнаружены следы борьбы. Правоохранители предполагают, что выжить путешественникам не удалось. Подозреваемых задержали, ведется расследование. Суд рассмотрит дело 27 марта.

Ранее владелец бара в Неаполе, Италия, предложил двум малознакомым британским туристкам выпить в его заведении и изнасиловал одну из них в туалете. Уточняется, что 27-летний мужчина угостил женщин напитками, после чего одна из них отправилась в уборную.

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      Зарина Дзагоева
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