Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:05, 11 марта 2024Мир

Швыдкой рассказал о сорвавшемся контакте с Австрией в сфере культуры

Швыдкой заявил о сорвавшейся встрече по культурным связям с властями Австрии

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Представители Австрии готовы были пойти на контакт с Россией в области культуры, однако встреча сорвалась в последний момент. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, выступая в Российском центре науки и культуры в Вене. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас были какие-то предварительные, самые предварительные договоренности о встрече с коллегами, представляющими властные структуры Австрии, но, к сожалению, в последний момент все отказались», — заявил Швыдкой.

Государственный деятель назвал такую позицию австрийских властей по отношению к культурным связям крайне недальновидной и призвал «думать о будущем, а не только жить настоящим, каким бы оно сложным ни было».

При этом Швыдкой отметил, что в Австрии «не произошло отмены русской культуры», так как в главных культурных проектах страны участвуют российские артисты, однако на межгосударственном уровне взаимодействие в области культуры приостановлено.

Ранее Швыдкой высказался о покинувших Россию артистах, призвав не преувеличивать их значение.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Более 30 западных военных могли быть уничтожены вместе с ЗРК Patriot в ДНР. Кто попал под удар «Искандера»?

      Ижевский завод увеличит объем производства по ГОЗ на 60 процентов

      Названы три главных составляющих долголетия

      Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону НАТО

      Президент Аргентины уволил поднявшего ему зарплату замминистра

      МИД Молдавии вызвал посла России из-за избирательных участков в Приднестровье

      Платье Ким Кардашьян сравнили с салфеткой

      Генерал-полковник Кузьменков вернулся на пост замдиректора Росгвардии

      В Кремлевском дворце прокомментировали отмену выступления Орбакайте

      ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше