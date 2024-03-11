Швыдкой рассказал о сорвавшемся контакте с Австрией в сфере культуры

Швыдкой заявил о сорвавшейся встрече по культурным связям с властями Австрии

Представители Австрии готовы были пойти на контакт с Россией в области культуры, однако встреча сорвалась в последний момент. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, выступая в Российском центре науки и культуры в Вене. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас были какие-то предварительные, самые предварительные договоренности о встрече с коллегами, представляющими властные структуры Австрии, но, к сожалению, в последний момент все отказались», — заявил Швыдкой.

Государственный деятель назвал такую позицию австрийских властей по отношению к культурным связям крайне недальновидной и призвал «думать о будущем, а не только жить настоящим, каким бы оно сложным ни было».

При этом Швыдкой отметил, что в Австрии «не произошло отмены русской культуры», так как в главных культурных проектах страны участвуют российские артисты, однако на межгосударственном уровне взаимодействие в области культуры приостановлено.

Ранее Швыдкой высказался о покинувших Россию артистах, призвав не преувеличивать их значение.

