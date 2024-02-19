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18:35, 19 февраля 2024Культура

Швыдкой высказался о покинувших Россию артистах

Швыдкой призвал не преувеличивать значение уехавших артистов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Телеведущий и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказался о покинувших Россию артистах. Его слова приводит KP.RU.

Швыдкой призвал не преувеличивать значение уехавших звезд. «Уехали единицы, просто о них мы много говорим. Подавляющее большинство живет и работает в России, переживает за свою страну», — заявил он.

Государственный деятель напомнил, что отъезд из страны не является нарушением закона, поэтому обществу не стоит отталкивать вернувшихся в Россию артистов. «Вопрос в том, как они там себя вели. Многие эмоционально восприняли начало СВО, они не политики, не стратеги и не должны разбираться в глубинном, долгосрочном процессе, ради которого была начата специальная военная операция», — пояснил он.

Швыдкой также вспомнил слова президента Владимира Путина о том, что все уехавшие из страны люди — «взрослые и знали, что делают». Однако, по мнению шоумена, судьба покинувших родную страну артистов всегда трагична.

Ранее ситуацию с покинувшими Россию артистами прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      Мария Рюрикова
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