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07:44, 11 марта 2024Экономика

Цены на железнодорожные грузовые перевозки по России взлетели

ЦЦИ: тарифы на железнодорожные контейнерные перевозки по России кратно выросли

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

По итогам марта 2024 года тарифы на железнодорожные контейнерные перевозки из Центральной России в восточном направлении многократно выросли, в некоторых случаях — более чем в 30 раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центра ценовых индексов (ЦЦИ) «Газпромбанка».

В наибольшей степени за этот период времени выросли тарифы на железнодорожные перевозки из Москвы в города Восточной Сибири. Так, ставки на отправку грузов из российской столицы в Красноярск в 40-футовом контейнере взлетели до 160-180 тысяч рублей, хотя до этого находились на уровне 5-7 тысяч.

В свою очередь, тарифы на железнодорожные контейнерные перевозки из Москвы в Иркутск выросли за месяц с 25 до 200 тысяч рублей. Ставки на отправку грузов во Владивосток увеличились до 300 тысяч рублей, хотя в начале года были на уровне 100 тысяч.

В качестве одной из главных причин подобной динамики эксперты назвали эффект низкой базы. Ранее эти направления считались убыточными и дотировались операторами. Однако к настоящему времени они стали рентабельными, что спровоцировало резкий рост тарифов.

В России за последнее время выросли не только тарифы на железнодорожные перевозки. В первой половине октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные биржи ATI.SU сообщала, что стоимость грузовых автоперевозок в стране по итогам третьего квартала 2023 года увеличилась 41,1 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го.

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      Анатолий Акулов
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