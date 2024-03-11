Украинские медики заявили о несостыковках в данных Зеленского о потерях

Украинские медики заявили о несостыковках в официальных данных Киева о потерях

Украинские медики, работающие на фронте, сомневаются в официальных денных президента Владимира Зеленского о потерях, их слова передает The Guardian.

Во время пресс-конференции, посвященной второй годовщине начала СВО, Владимир Зеленский назвал цифру погибших украинских солдат — 31 000, отказавшись сообщить число раненых. Многие работающие с ранеными солдатами считают, что число смертей, вероятно, выше официальной оценки, передает издание.

«Если вы не извлекаете тело, смерть не подтверждается», — заявила Светлана Друзенко, медицинский директор Первого добровольческого мобильного госпиталя Украины им. Пирогова.

Ранее о несостыковках в словах Зеленского о потерях ВСУ писала газета The New York Times. В прошлом году американские власти оценивали число погибших в 70 тысяч.