Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:35, 11 марта 2024Бывший СССР

Украинский военнопленный рассказал о трех сутках в поле под ледяным дождем

Пленный боец ВСУ Малик рассказал, как 3 суток пролежал в поле под ледяным дождем

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Малик рассказал, что ему трое суток пришлось пролежать в поле под ледяным дождем вместе с ранеными. Об этом он сообщил в видеоинтервью, опубликованном Министерством обороны России, передает ТАСС.

В сложившейся ситуации боец ВСУ обвинил командование, которое бросило военных без помощи. «Проводник с половиной группы молча убежал, а мы с ранеными остались в поле. Пробыли там три дня, пока нас не спасли [российские военнослужащие]», — заявил он.

По словам Малика, благодаря вовремя оказанной в плену медпомощи ему удалось сохранить ноги после ранения. «Доктор посмотрел и решил, что нужно хирургическое вмешательство. Меня отвезли в госпиталь, сделали операцию, спасли мне ноги. Спасибо русским докторам, которые помогли мне. Не ожидал, что так будет», — добавил боец.

Ранее украинский военнопленный Александр Гуприн рассказывал, что военнослужащие ВСУ надеялись на перемирие после прихода нового главнокомандующего украинской армией Александра Сырского.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Герой России Александр Моисеев назначен новым врио главкома ВМФ России вместо Евменова. Чем известен адмирал?

      В отделении Почты России взорвалась посылка

      Медведев призвал снимать кино о войне

      В Крыму назвали сумму иска к Украине из-за энергоблокады

      100-летняя любительница фастфуда поделилась секретом долгой жизни

      В России назвали регионы с самым закредитованным населением

      Капитан «Факела» высказался о победе над «Спартаком»

      Курский губернатор назвал число восстановленных после обстрелов ВСУ домов

      Россиян предупредили о проблемах при покупке квартир

      Минтранс захотел помочь выкупить иностранные самолеты для российских компаний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше