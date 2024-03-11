Украинский военнопленный рассказал о трех сутках в поле под ледяным дождем

Пленный боец ВСУ Малик рассказал, как 3 суток пролежал в поле под ледяным дождем

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Малик рассказал, что ему трое суток пришлось пролежать в поле под ледяным дождем вместе с ранеными. Об этом он сообщил в видеоинтервью, опубликованном Министерством обороны России, передает ТАСС.

В сложившейся ситуации боец ВСУ обвинил командование, которое бросило военных без помощи. «Проводник с половиной группы молча убежал, а мы с ранеными остались в поле. Пробыли там три дня, пока нас не спасли [российские военнослужащие]», — заявил он.

По словам Малика, благодаря вовремя оказанной в плену медпомощи ему удалось сохранить ноги после ранения. «Доктор посмотрел и решил, что нужно хирургическое вмешательство. Меня отвезли в госпиталь, сделали операцию, спасли мне ноги. Спасибо русским докторам, которые помогли мне. Не ожидал, что так будет», — добавил боец.

Ранее украинский военнопленный Александр Гуприн рассказывал, что военнослужащие ВСУ надеялись на перемирие после прихода нового главнокомандующего украинской армией Александра Сырского.