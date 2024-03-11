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19:45, 11 марта 2024Силовые структуры

Уничтожение найденного на заброшенной шахте в ЛНР арсенала попало на видео

В ЛНР правоохранители уничтожили найденный на заброшенной шахте арсенал

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД уничтожили арсенал на заброшенной шахте в Славяносербском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующей видеозаписью с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе МВД.

На кадрах видно, как на поле лежат боеприпасы и взрывчатые вещества, в том числе осколочно-фугасные бомбы.

По данным ведомства, все найденное было уничтожено правоохранителями с помощью подрыва. Оперативно-разыскные мероприятия по обнаружению взрывоопасных предметов на территории ЛНР продолжаются.

Ранее сообщалось, что найденный в Запорожской области арсенал с боеприпасами попал на видео.

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      Анна Габай
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