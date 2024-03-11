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00:39, 11 марта 2024Мир

В Чехии назвали экс-премьера угрозой безопасности за пацифизм в вопросе Украины

Глава МИД Чехии Липавский назвал экс-премьера Бабиша угрозой из-за пацифизма

Фото: Unsplash.com

Глава МИД Чехии Ян Липавский назвал экс-премьера страны и лидера правоцентристского движения ANO Андрея Бабиша угрозой безопасности из-за его пацифизма в вопросе конфликта на Украине. Его слова приводит газета Noviny.

«Сейчас он берет пацифистскую ноту. Мне кажется, что он становится угрозой безопасности этой страны», — подчеркнул министр, указав на призывы политика способствовать миру между Москвой и Киевом.

Липавский считает, что Бабиш подрывает авторитет Чехии на международной арене и «ничего не знает о внешней политике».
Он напомнил, что лидер ANO критиковал действующего премьер страны Петра Фиалу за решение приостановить межправительственные консультации со Словакией.

Как объяснял глава словацкого правительства Роберт Фицо, чешские власти говорили о разнице во взглядах на украинский конфликт. По его словам, это показывает заинтересованность Праги в продолжении военных действий и грозит осложнениями отношений между государствами.

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      Марина Совина
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