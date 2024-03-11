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14:31, 11 марта 2024Россия

В ГД призвали НАТО «принять холодный душ» из-за слов Макрона о помощи Украине

Швыткин призвал НАТО образумить своих лидеров после слов Макрона об Украине

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин призвал НАТО «принять холодный душ» из-за слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск блока на Украину. Подробный комментарий парламентария привела радиостанция «Говорит Москва».

Российский депутат подчеркнул, что население стран западного военного блока должно образумить своих лидеров.

При ином развитии событий Россия не будет никого «уговаривать», а нанесет удар по этим подразделениям в зоне проведения спецоперации, отметил Швыткин.

«Вмешательство Франции или каких-либо других государств на стороне Вооруженных сил Украины говорит о враждебности этих стран по отношению к нашему государству. Недооценивать заявления Макрона ни в коем случае нельзя», — пояснил зампред комитета Госдумы по обороне.

В конце февраля Макрон допустил возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он указывал, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. После волны критики он подчеркнул, что его заявления взвешенны и продуманны.

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      Анна Щербакова
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