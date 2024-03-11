В Генштабе ВС Белоруссии отреагировали на учения НАТО вблизи границ страны

Гулевич: проверка ВС Белоруссии осуществляется с учетом масштабных учений НАТО

Проверка Вооруженных сил (ВС) Белоруссии осуществляется с учетом масштабных учений НАТО, которые проходят вблизи границ республики. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии, генерал-майор Виктор Гулевич, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Он напомнил, что альянс проводит учение «Драгун» с силами специальных операций в Польше, а также учения «Стойкий защитник», участие в которых примут до 90 тысяч человек. По оценкам белорусского Генштаба, они станут одними из крупнейших по масштабам привлекаемых сил и средств.

Гулевич рассказал, что с 11 марта, реагируя на сложившиеся условия, Вооруженные силы страны начинают комплексную проверку боевой и мобилизационной готовности. Он уточнил, что ряд воинских частей и подразделений Белоруссии выведут в назначенные районы, где с ними проведут учения, занятия и тренировки.

11 марта Министерство обороны Белоруссии сообщило, что начало комплексную проверку боеготовности частей. При этом сообщается, что маневры предусматривают временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.