Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:35, 11 марта 2024Бывший СССР

В Генштабе ВС Белоруссии отреагировали на учения НАТО вблизи границ страны

Гулевич: проверка ВС Белоруссии осуществляется с учетом масштабных учений НАТО
Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии

Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Проверка Вооруженных сил (ВС) Белоруссии осуществляется с учетом масштабных учений НАТО, которые проходят вблизи границ республики. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии, генерал-майор Виктор Гулевич, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Он напомнил, что альянс проводит учение «Драгун» с силами специальных операций в Польше, а также учения «Стойкий защитник», участие в которых примут до 90 тысяч человек. По оценкам белорусского Генштаба, они станут одними из крупнейших по масштабам привлекаемых сил и средств.

Материалы по теме:
«Молодежь нацелена в Европу» Белорусы вслед за украинцами стремятся в ЕС. Как Россия может их удержать?
«Молодежь нацелена в Европу»Белорусы вслед за украинцами стремятся в ЕС. Как Россия может их удержать?
25 октября 2021
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!» Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
2 сентября 2021

Гулевич рассказал, что с 11 марта, реагируя на сложившиеся условия, Вооруженные силы страны начинают комплексную проверку боевой и мобилизационной готовности. Он уточнил, что ряд воинских частей и подразделений Белоруссии выведут в назначенные районы, где с ними проведут учения, занятия и тренировки.

11 марта Министерство обороны Белоруссии сообщило, что начало комплексную проверку боеготовности частей. При этом сообщается, что маневры предусматривают временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?

      Поставки сжиженного газа из России в ЕС резко выросли

      Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в Екатеринбурге

      В РФС высказались об осужденном легионере «Спартака»

      Генсек НАТО заявил об отсутствии военной угрозы от России

      В Генштабе ВС Белоруссии отреагировали на учения НАТО вблизи границ страны

      Онищенко ответил на вопрос о количестве поедаемых на Масленицу блинов

      Самолеты из России в Египет полетят с пересадкой в Турции

      Столтенберг отверг планы по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием

      Молния на платье Эммы Стоун лопнула на «Оскаре»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше