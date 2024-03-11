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10:28, 11 марта 2024Бывший СССР

В Харькове заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Харькове поврежден объект инфраструктуры в результате взрывов

Фото: Leo Correa / AP

Инфраструктурный объект был поврежден в Харькове в результате взрывов. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

«Получили повреждения (…) объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения», — сказано в публикации.

Утром 11 марта стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области. Официальный представитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк проинформировала, что ночью в регионе объявлялась воздушная тревога, а также прогремело несколько взрывов. Кроме того, было повреждено административное здание.

Днем ранее взрывы произошли в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги. Предупредительные сигналы также звучали в Сумской, Полтавской и Черкасской областях.

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      Кристина Есикова
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