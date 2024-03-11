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09:42, 11 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении инфраструктуры в Одесской области

Представитель ВСУ Гуменюк: в Одесской области повреждена инфраструктура
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Одесской области Украины в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры. Об этом в прямом эфире телеканала «Рада» сообщила официальный представитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк. Трансляция доступна на YouTube.

Как сообщила пресс-секретарь, ночью в регионе прозвучала воздушная тревога, а затем произошла серия взрывов. В результате поврежден объект инфраструктуры и административное здание.

О каком именно объекте идет речь, пресс-секретарь не уточнила.

Ранее стало известно о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. О взрывах в Одессе также сообщалось в ночь с 5 на 6 марта.

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      Глеб Палехов
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