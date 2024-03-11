ВС России нанесли ракетный удар по расположению элитных бойцов ВСУ под Харьковом

ВС России нанесли удар по расположению элитных подразделений ВСУ под Харьковом

Ракетным ударом Вооруженных сил (ВС) России поражен пункт временного расположения элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Был нанесен удар по живой силе противника. По нашей информации, потери украинские боевики понесли колоссальные. Среди обычных военнослужащих там также находились и элитные военизированные подразделения», — передает собеседник ТАСС в силовых структурах.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Харькове в результате взрывов.

Взрывы в Харькове были также слышны днем ранее на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, предупредительные сигналы звучали в Сумской, Полтавской и Черкасской областях.