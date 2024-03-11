ВС России нанесли ракетный удар по расположению элитных бойцов ВСУ под Харьковом
Ракетным ударом Вооруженных сил (ВС) России поражен пункт временного расположения элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Был нанесен удар по живой силе противника. По нашей информации, потери украинские боевики понесли колоссальные. Среди обычных военнослужащих там также находились и элитные военизированные подразделения», — передает собеседник ТАСС в силовых структурах.
Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Харькове в результате взрывов.
Взрывы в Харькове были также слышны днем ранее на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, предупредительные сигналы звучали в Сумской, Полтавской и Черкасской областях.