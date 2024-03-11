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14:13, 11 марта 2024Бывший СССР

ВС России нанесли ракетный удар по расположению элитных бойцов ВСУ под Харьковом

ВС России нанесли удар по расположению элитных подразделений ВСУ под Харьковом
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ракетным ударом Вооруженных сил (ВС) России поражен пункт временного расположения элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Был нанесен удар по живой силе противника. По нашей информации, потери украинские боевики понесли колоссальные. Среди обычных военнослужащих там также находились и элитные военизированные подразделения», — передает собеседник ТАСС в силовых структурах.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Харькове в результате взрывов.

Взрывы в Харькове были также слышны днем ранее на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, предупредительные сигналы звучали в Сумской, Полтавской и Черкасской областях.

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      Валентин Карант
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