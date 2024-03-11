В Кремле ответили на обвинения Санду в энергетическом шантаже

Песков: заявления Санду об «энергетическом шантаже» являются неоправданными

Заявления президента Молдавии Майи Санду об «энергетическом шантаже» со стороны России являются несостоятельными и неоправданными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал заявления Санду в ходе недавнего визита во Францию. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о коммерческих вопросах.

«Конечно, мы такие объявления считаем абсолютно несостоятельными и неоправданными», — заявил пресс-секретарь президента России. Он отметил, что подобные обвинения со стороны молдавского президента в адрес Кремля являются очень частыми.

Ранее Санду обвинила Россию в попытке совершить госпереворот в республике. В качестве средств достижения цели она назвала «энергетический шантаж», организацию демонстраций и проведение кибератак.