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12:08, 11 марта 2024Бывший СССР

В Кремле ответили на обвинения Санду в энергетическом шантаже

Песков: заявления Санду об «энергетическом шантаже» являются неоправданными

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Заявления президента Молдавии Майи Санду об «энергетическом шантаже» со стороны России являются несостоятельными и неоправданными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал заявления Санду в ходе недавнего визита во Францию. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о коммерческих вопросах.

«Конечно, мы такие объявления считаем абсолютно несостоятельными и неоправданными», — заявил пресс-секретарь президента России. Он отметил, что подобные обвинения со стороны молдавского президента в адрес Кремля являются очень частыми.

Ранее Санду обвинила Россию в попытке совершить госпереворот в республике. В качестве средств достижения цели она назвала «энергетический шантаж», организацию демонстраций и проведение кибератак.

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      Юрий Леонов
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