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17:34, 11 марта 2024Силовые структуры

В Мелитополе отдали под суд главу религиозной организации за фейки об армии

В Мелитополе глава религиозной организации пойдет под суд за фейки о ВС РФ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Мелитополе завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней руководительницы запрещенной на территории Запорожской области религиозной организации, обвиняемой в распространении фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, 23 июля 2023 года женщина на собрании прихожан сообщила ложную информацию о деятельности Вооруженных сил (ВС) России, действуя по мотивам политической ненависти. Свою вину она признала полностью и в ходе следствия активно сотрудничала с правоохранителями. Сейчас она находится под стражей.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Курска приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за распространение ложной информации о применении ВС РФ запрещенного оружия.

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      Анна Габай
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