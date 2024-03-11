В МИД России ответили на слова замминистра обороны Британии об Армении

В МИД России ответили на слова замминистра обороны Британии Хиппи об Армении

В Министерстве иностранных дел России обратили внимание на слова заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, рассказавшего о готовности оказать поддержку Армении перед лицом «исходящих из России угроз». Ответ ведомства передает РИА Новости.

«Нас уже не удивляет тот факт, что в Лондоне перестали скрывать антироссийскую сущность всех своих шагов на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе. Но откровения Хиппи — это еще и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы», — сообщили в ведомстве, также отметив, что ситуация является поводом задуматься для ответственных политиков в Ереване.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи признал решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и пообещал ей поддержку. По мнению Хиппи, любая выгода должна вписываться в рамки согласованных ограничений по оружейному эмбарго ОБСЕ.