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17:36, 11 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии признали законным переименование госязыка из молдавского в румынский

КС Молдавии признал законным переименование государственного языка в румынский

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Конституционный суд (КС) Молдавии признал законным решение парламента республики о переименовании государственного языка страны из молдавского в румынский. Об этом на заседании сообщила глава КС Домника Маноле, передает РИА Новости.

По ее словам, суд частично удовлетворил запрос о проверке законности решения депутатов. Таким образом, государственным языком в Молдавии был признан румынский.

В декабре 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Румыния является самым активным защитником республики и опорой ее независимости. В марте того же года глава государства подписала закон, в соответствии с которым официальным языком в стране становится румынский.

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