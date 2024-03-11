В Раде допустили перемену в позиции Трампа по Украине после выборов

Депутат Рады Бужанский: Трамп может поменять позицию по Украине после выборов

В Киеве усомнились, что экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжит придерживаться своей позиции относительно конфликта на Украине в случае победы на президентских выборах в США этой осенью. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

Комментируя встречу Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, парламентарий отметил, что экс-президент США в настоящее время находится в оппозиции, в связи с чем и говорит вещи, противоположные озвучиваемым властью. Однако, допускает Бужанский, в случае занятия поста главы государства американский политик может поменять свое мнение и начать диктовать не то, что он декларировал на выборах.

«Безусловно, встретив такого крупного государственного деятеля, как Орбан, Трамп просто не мог не раскрыть ему все планы своих будущих действий в случае победы на выборах. (...) И я не думаю, что ястребы-республиканцы зачем-то подарят победу России, выкрутив руки Украине, весь предыдущий опыт говорит об обратном», — заявил депутат Рады.

Встреча Виктора Орбана и Дональда Трампа состоялась 8 марта. Экс-президент США принял премьера Венгрии в своей резиденции во Флориде.

После этого Орбан рассказал, что Трамп пообещал не выделять деньги Украине в случае победы на выборах осенью 2024 года. Премьер Венгрии заявил, что американский политик высказался о нежелании финансировать безопасность европейцев вместо Европы.

Орбан также сообщил об имеющиеся у Трампа плане прекращения конфликта на Украине. При этом раскрывать дополнительные подробности венгерский премьер не стал.